"Дочь захватили в заложники": Любовь Успенская выступила с резким заявлением (видео)

Шоу-бизнес

Вокруг популярной певицы Любови Успенской, которая еще недавно публиковала в сети игривые фото и намекала на возможную свадьбу с Киркоровым, разгорелся громкий скандал. Единственная дочь артистки 30-летняя Татьяна Плаксина заявила на телевидении, что мать-деспот душила ее, запирала в комнате и грозила отправить в психушку. Татьяна рассказала, что накануне разругалась со звездной матерью и ушла из дома. Якобы она больше не могла терпеть издевательства. Кроме того, девушка в обиде и на отца Александра. Она просила о помощи, но тот посоветовал терпеть. Откровения девушки, прозвучавшие в анонсе программы на НТВ, стали шоком не только для поклонников певицы, но и для нее самой.

Татьяна заявила, что живет у друзей. Однако стало известно, что Любовь Успенская забрала дочь. Одна из подруг Татьяны передала журналистам видеозапись, как ее увезли охранники певицы.

«Не трогай! Нет! Они меня силой берут. Алина! Алина!», — якобы кричит Плаксина. За кадром слышно мужской голос: «Какая Алина? Я от твоей мамы. Ты поговори с мамой. Мы к маме тебя везем». Татьяна лишь робко возражала: «Я не хочу!».

Позже Любовь Успенская с дочерью сделали не менее сенсационное заявление. Певица обвинила телевизионщиков в том, что они воспользовались нестабильным психическим состоянием девушки, давили на нее и даже удерживали в заложниках.

«Я оказалась в руках НТВ. Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие…», — призналась Татьяна изданию «СтарХит».

Рядом с подавленной Таней на диване сидит и опечаленная мать. Успенская заверяет, что дочь для нее — самое ценное, что есть в жизни. Они вместе переживают трагедию — девушка получила тяжелую травму челюсти, лишилась зубов, пережила несколько операций и еще требует лечения. Все это отбирает немало душевных и физических сил. Таню очень подкосила эта ситуация, у нее бывают срывы. Успенская считает, что ее дочь держали на канале, как заложника, без телефона и возможности общаться с близкими, специально накручивали ее.

«Я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части! Мы повздорили, это обычная, бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье. Но Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждет! А ночью, когда она не вернулась, я поняла, что что-то не так. Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей. Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находится… Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь — это моя муза!», — говорит Успенская.

Певица также пообещала, что не допустит выхода этой программы в эфир и будет судиться с каналом. Она уже обратилась за помощью к адвокатам.

«Врачи поставили Плаксиной диагноз — хронический шизофреноподобный психоз. По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит», — рассказал адвокат Успенской Александр Бенхин.

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