«Ушел к другой»: жена Остапчука раскрыла настоящие причины развода

Шоу-бизнес

Жена известного телеведущего Владимира Остапчука, шокировавшего осенью прошлого года заявлением о разводе, Елена Войченко впервые нарушила молчание и раскрыла настоящие причины разрыва, а также рассказала о непростой жизни с шоуменом.

После откровений Елены стало ясно, что их семья только казалась счастливой. Сейчас женщина вспоминает об этом, не сдерживая слез. Откровениями Елена поделилась в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Она больше не скрывает, что настоящей причиной развода стали измены Владимира. Известность, которую ему принес конкурс «Евровидение», ведущим которого он стал, вскружила ему голову. После долгих попыток пробиться и стать знаменитым, Остапчук получил желаемое, стал более уверенным в себе и решил пожить «на полную катушку».

«Это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин, а и от мужчин. Наконец я такой классный, все увидели. Ага, женщины, нет, эта уже не нужна, и эта уже не нужна. Новая, старая — никакая не нужна. Мне никто не нужен, потому что я крутой», — рассказала Елена о поведении мужа.

Тогда она узнала о его первых изменах. Однажды он заявил, что уходит к другой женщине. Собрал вещи и оставил жену с маленькой дочкой.

«Человек мне сказал: «Нет, я хочу изменить свою жизнь кардинально, уйти к другому человеку. Но потом прошло буквально две недели и ему расхотелось, потому что уже этого тоже не хочется. И это не хочу, и это не хочу. И Мухаммед пишет, может я Мухаммеда хочу? Ну, то есть вот в таком формате. И в какой-то момент, наверное, все-таки понял, что хочу семью. И на этом этапе сказала: «Ок, такое может быть, я такое допускаю, что человек может ошибаться, делать ошибку», — призналась Елена Войченко каналу «Украина».

Тогда она простила мужа и решила начать жизнь с чистого листа. Владимир был для нее единственным мужчиной, которого она любила. Они с юности были вместе, пережили трудности, а вот взлеты стали для пары сложным испытанием.

Вскоре Елена поняла, что ждет ребенка. Она надеялась, что рождение сына укрепит семью. Однако у Владимира были «другие планы на жизнь».

«Ему хотелось праздника во всех его проявлениях. И в реализации себя, демонстрации себя без обременения какими-то обязанностями или рамками. Даже на отдыхе с месячным ребенком он мог развернуться и уйти. Когда я как-то сказала о том, что, может, стоит уделить внимание и помочь мне, человек не понимал этого никогда. И не понимает сейчас. А что такое? Я хочу погулять, хочу наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я не нагулялся. Да, мне нравятся разные женщины. Хочу разных женщин. А что в этом такого?», — сквозь слезы говорит Елена. Она призналась, что просто не смогла терпеть такое отношение и создавать вид счастливой семьи.

Последней каплей стало новое доказательство измен. Елена увидела в телефоне мужа «результаты его общения с разными женщинами». В итоге у телеведущего появилась фаворитка. В августе Елена сама попросила мужа уйти. А уже в октябре он подал на развод. Официальное заявление пара сделала гораздо позже, не высказывая претензий друг другу.

Сейчас Елена с дочкой Эмилией и сыном Эваном строит самостоятельную жизнь. Она взяла на себя воспитание детей, работает переводчиком, чтобы прокормить семью. Женщина не скрывает, что сейчас ей непросто. Владимир помогает ситуативно. По словам Елены, точно также интересуется жизнью детей. Даже на 1 сентябре к дочке не явился.

«Сейчас это нестабильно. Владимир не готов помогать с няней ни при каких обстоятельствах. Я стараюсь работать и максимально зарабатывать. Пока мне это удается, держусь на определенном уровне. Стараюсь как-то балансировать», — рассказала Войченко. Она не скрывает, что многие идут ей на встречу. Даже руководство школы, где учится дочка.

«Я задолжала за два месяца за обучение дочки», — говорит со слезами на глазах Елена.

Кстати, во время записи интервью на телефон Войченко пришла смс от Владимира. Он прислал квитанцию об оплате счета за школу.

Бракоразводный процесс пары продолжается. Супруги делят общее имущество, выясняют, как будут воспитывать детей. Елена говорит, что сейчас Владимир чувствует себя очень уверенно, и не считает, что Елена как-то причастна к его успехам.

Напомним, пара десять лет назад приехала из Умани покорять столицу. Супруги снимали скоромную квартиру в Киеве, Елена работала переводчиком, а Владимир штурмовал радиостанции и телеканалы в поисках работы. Он страстно хотел быть знаменитым. Жена тем временем взяла на себя весь быт, следила за его питанием и даже купила первый абонемент в спортзал. Ведь Вова несколько лет назад был довольно упитанным.

«Сейчас Вова делает все, чтобы сказать, что я никаким образом не повлияла ни на что в его жизни», — с грустью говорит Елена.

Тем временем, Остапчук публикует на своей странице в Instagram фото с детьми, показывает, какой он заботливый отец. Возможно, после откровенного интервью Елены он захочет рассказать свою версию развода.

Ранее Остапчуку приписывали роман с актрисой Ксенией Мишиной, но она категорически опровергает это.

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