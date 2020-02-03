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В Измаиле детсады массово закрывают на карантин
В Измаиле, втором по величине городе в Одесской области, c понедельника, 3 февраля, вводится карантин в детсадах. Из-за вспышки гриппа и ОРВИ в самой Одессе введен особый режим. Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, детсады в городе не будут работать до 12 февраля.
С 30 января в Измаиле был введен карантин в школах. «Планируется, что общеобразовательные школы и лицеи возобновят свою работу с 6 февраля», — отметил Абрамченко.
Напомним, в Одессе из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с 28 января в общеобразовательных школах на две недели введен карантин. Также закрыты школы в десяти районах Одесской области. В частности, по состоянию на 31 января среди учебных заведений области прекращен учебный процесс в 68 учреждениях общего среднего образования (21 983 детей), в 25 дошкольных учреждениях (3 068 воспитанников). В частности, в Арцизском районе, Беляевском, Белгород-Днестровском, Измаильском, Килийском, Лиманском, Николаевском, Саратском, Тарутинском и Ширяевском районах области.
Также и частично прекратили обучение в учебных заведениях Балтской, Староказацкой, Визирской ОТГ и города Южный.
Кроме того, в Одессе дополнительно закрыты на карантин Ришельевский лицей, специальные школы № 7 и 88, санаторные — №№ 3 и 6, не обучаются ученики 10 классов специальной школы № 87.
«Школьный» карантин ввели также в городах Черноморске и Теплодаре.
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