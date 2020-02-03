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Футболист ударил ногой в голову лежащего фаната (видео)
Поединок бразильской лиги Катариненсе между победителями двух последних сезонов «Фигейренсе» и «Аваи» (0:2) был испорчен беспорядками и насилием, из-за чего встречу прервали на 21 минуту.
Все началось с того, что полузащитник «Аваи» Бруно Силва (на фото), уходя на замену, спровоцировал болельщиков хозяев, жестами показав в их сторону текущий счет матча — 2:0 в пользу гостей. На трибунах начались беспорядки, приведшие к массовым дракам между фанатами, а также между болельщиками и сотрудниками правопорядка.
Через некоторое время на поле прорвались два болельщика «Фигейренсе». Один из них направился в сторону скамейки запасных «Аваи», где резервный голкипер схватил его и подножкой повалил на землю. В тот же миг в центре эпизода оказался Силва, который со всей силы нанес удар ногой в голову лежавшему на газоне. Пострадавшего болельщика увели с поля сотрудники полиции. О состоянии его здоровья не сообщается.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч чемпионата Испании был прерван из-за оскорблений болельщиками украинца Романа Зозули.
Фото Getty Images
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