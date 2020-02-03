Иран закроет от Украины расследование по сбитому "Боингу"

Украина

Иран не будет делиться с Украиной данными о расследовании крушения «Боинга». Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит ракетой возле Тегерана 8 января. Иран признал ошибку своих ПВО и даже сначала был готов к совместной расшифровке «черных ящиков», но теперь пошел на попятную.

О причинах резкой смены политики авиавластей Ирана рассказал председатель комиссии по расследованию авиапроисшествий Организации гражданской авиации Хасан Резаифар в интервью агентству Mehr. В Иране возмущены, что в украинские СМИ попали записи переговоров от 8 января между иранскими диспетчерами и пилотом самолета «Iran Aseman Airlines». Последний сообщает диспетчерам, что стал свидетелем чего-то похожего на ракетную атаку и взрыв. После этого диспетчеры дважды пытаются связаться с экипажем МАУ, но безуспешно.

В Иране напомнили, что все переданные Украине материалы по авиакатастрофе «Боинга» были конфиденциальными. Более того, переговоры диспетчеров в принципе не разглашаются без согласования со службами, записавшими аудио. Поскольку секретные данные попали в СМИ, Иран решил больше не предоставлять украинской стороне никаких документов по делу.

Напомним, группа украинских специалистов приезжала в Тегеран после авиакатастрофы. Эксперты снимали на видео процесс реконструкции самолета и поиска обломков. 17 января группа покинула Иран и вернулась в Украину.

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