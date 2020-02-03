40% украинцев не доверяет Зеленскому: свежие результаты соцопроса

Украина

Согласно свежим социологическим исследованиям, президенту Владимиру Зеленскому не доверяет почти 40 процентов украинцев, а доверяет — около 50 процентов граждан. Ранее украинцы назвали Зеленского «главным двигателем реформ».

Такие данные обнародовали Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно данным опроса, позитивный баланс уровня доверия на данный момент сохраняет лишь глава государства. У Кабмина и премьер-министра Алексея Гончарука, а также у Верховной Рады и ее спикера Дмитрия Разумкова показатели ушли в минус.

Исследование проводилось с 24 по 28 января 2020 года. Опрошено 2003 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по итогам 2019 года Зеленский возглавил топ самых влиятельных лиц и стал политиком года.

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