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Происшествия

В Киеве загорелась электричка: первые подробности

14:25 3 февраля 2020 263
Горит электричка
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 3 февраля, в Соломенском районе Киева загорелся один из вагонов электрички, стоявшей в депо. К стати, в ночь на 3 февраля возник пожар в депо в Дарницком районе столицы.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло по адресу улица Качалова, 5. Сообщается, что вызов на экстренную линию «101» поступил около 13:30. Возгорание локализовали через 20 минут, предварительно обесточив вагон.

По предварительной информации, ЧП обошлось без пострадавших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе в одной из квартир многоэтажного дома возник пожар. Спасатели, прибывшие по вызову, нашли в квартире троих погибших — двоих женщин и мужчину.

Иллюстративное фото из открытых источников.

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