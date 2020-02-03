Пожар в одесской многоэтажке забрал жизни троих людей (фото)

Происшествия

Под утро в понедельник, 3 февраля, в Одессе во время пожара в квартире погибли три человека. В этот же день горело депо в Дарницком районе столицы.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:23 — загорелась квартира на втором этаже в пятиэтажном доме по ул. Марсельская, 7. В течение получаса огонь был потушен.

Было установлено, что огонь возник в одной из комнат четырехкомнатной квартиры — горело домашнее имущество. В квартире обнаружили тела троих погибших — двоих женщин (1960 г. р. и 1989 г. р.) и мужчины (1987 г. р.).

Вероятной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Одессы загорелось здание на Ришельевской, где собирались провести благотворительный концерт в поддержку семей, чьи родные погибли или пострадали при пожаре в Одесском колледже экономики, менеджмента и гостинично-ресторанного бизнеса.

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