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Пожар в одесской многоэтажке забрал жизни троих людей (фото)
Под утро в понедельник, 3 февраля, в Одессе во время пожара в квартире погибли три человека. В этот же день горело депо в Дарницком районе столицы.
Как сообщают в областном главке ГосЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:23 — загорелась квартира на втором этаже в пятиэтажном доме по ул. Марсельская, 7. В течение получаса огонь был потушен.
Было установлено, что огонь возник в одной из комнат четырехкомнатной квартиры — горело домашнее имущество. В квартире обнаружили тела троих погибших — двоих женщин (1960 г. р. и 1989 г. р.) и мужчины (1987 г. р.).
Вероятной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Одессы загорелось здание на Ришельевской, где собирались провести благотворительный концерт в поддержку семей, чьи родные погибли или пострадали при пожаре в Одесском колледже экономики, менеджмента и гостинично-ресторанного бизнеса.
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