Киевский полицейский приехал за взяткой аж во Львов (фото)

Происшествия

Во Львове правоохранители задержали инспектора батальона сопровождения ГУ Национальной полиции в Киевской области при получении неправомерной выгоды.

— Столичный полицейский получил 10 тысяч гривен взятки за содействие в изготовлении водительского удостоверения без прохождения курсов и сдачи экзаменов. Первую часть суммы в размере 4 тысяч гривен инспектору перевели на карточку. Во время получения второй части «вознаграждения» — 6 тысяч гривен — полицейский был задержан, — сообщает территориальное управление Государственного бюро расследования (Львов).

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о коррупции, процветавшей среди руководства Полтавской области. Как выяснилось, чиновники Полтавской ОГА брали взятки даже шпротами.

А в Сумах разоблачили судью, получившего взятку в стеклянной банке. Его поймали на горячем — при получении 2 тысяч долларов.

«ФАКТЫ» писали также о том, что в Киеве при получении взятки были задержаны главный юрисконсульт Национального банка и ее сообщник. Будучи должностным лицом, злоумышленница через посредника требовала 30 тысяч долларов США у представителя финансовой компании за выдачу лицензии.

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