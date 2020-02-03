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Прокуратура Луганской области расследует зверское убийство боевиками двух женщин и ребенка
В Луганской области расследуют похищение и убийство боевиками жителей Антрацитовского района — двух женщин и ребенка. Напомним, что в декабре 2019 года в прифронтовой Марьинке снайпер боевиков убил мирного жителя.
Как сообщают в областной прокуратуре, новосозданное управление по надзору за уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, обнаружило признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
«Следственным отделом Старобельского отдела полиции ГУНП в Луганской области осуществляется досудебное расследование по факту похищения и умышленного убийства троих граждан Украины представителями контролируемых вооруженными силами РФ самопровозглашенных органов Луганской области», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что речь идет о двух женщинах и ребенке, которого осенью 2014 года похитили боевики. Жителей Антрацитовского района Луганской области вывезли в лесополосу и расстреляли.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Данное преступление нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупированной части Луганской области боевики застрелили мирного жителя — пастуха. Мужчину, который на поле пас стадо, убили и закопали его тело в ближайшей лесопосадке.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.