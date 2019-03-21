На Донбассе боевики убили пастуха и спрятали его тело

Украина

В оккупированной части Луганской области боевики застрелили мирного жителя — пастуха, который пас на поле стадо. Чтобы скрыть это, убийцы закопали тело мужчины в ближайшей лесопосадке. Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые районы прифронтовой Марьинки.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). По его информации, местные жители устроили митинг протеста. Двое оккупантов были арестованы. «Сорока на хвосте принесла, что в зоне ответственности оккупационной 4 омсбр (вооруженное формирование 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на оккупированной части Луганской области. Базируется в Красном Луче, — Ред.) „небратья“ случайно застрелили местного жителя — пастуха, который пас на поле стадо. Недолго думая, они скрыли последствия совершенного преступления, закопав тело покойного в лесополосе», — пишет в социальных сетях Анатолий Штефан. По его информации, с помощью кинологов тело убитого было найдено. «Арестованы два оккупанта, которые в настоящее время находятся под стражей в местной комендатуре», — сообщает офицер ВСУ.

Тем временем в штабе Объединенных сил сообщают, что в течение среды, 20 марта, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, 10 из которых — с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 и 82 мм (было выпущено 74 мины). Кроме того, противник обстреливал украинских воинов из противотанкового ракетного комплекса (выпустил пять управляемых ракет), а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения. По данным разведки, 20 марта украинские бойцы уничтожили двоих и ранили пятерых боевиков. Также были уничтожены склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось новое видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе.



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