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Растаможить авто в Украине теперь можно онлайн
В Украине появился новый сервис, который упрощает процедуру растаможивания автомобилей.
Сервис доступен на сайте Государственной таможенной службы. Через веб-портал «Единое окно для международной торговли» можно самостоятельно задекларировать ввозимый автомобиль.
Человек, который импортирует машину в Украину, может самостоятельно подать декларацию об автомобиле, а также отслеживать ее статус.
Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде.
С подачей предварительной таможенной декларации нужно на счет соответствующей таможни внести денежный залог на сумму таможенных платежей.
Уточняется, что декларации обрабатываются в порядке общей очереди, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют. В этом случае декларацию необходимо подавать на следующий день.
Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада в очередной раз отсрочила применение санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств на территорию нашей страны.
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