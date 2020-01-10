«Евробляхеры» не сдаются: стоимость растаможки авто на еврономерах может уменьшиться в разы

Украина

Не мытьем, так катаньем

В конце прошлого года Верховная Рада Украины в очередной раз отсрочила применение санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств на территорию нашей страны. Хотя на самом деле это был полнейший блеф — срок действия соответствующего закона был поразительно коротким, и на сегодняшний день всем пользователям нерастаможенных автомобилей опять грозят высокие штрафы. Но «евробляхеры» не сдаются. В результате очередного митинга под Кабмином были достигнуты новые договоренности с властями, приблизившие окончательное решение проблемы легализации такого транспорта в Украине. Появилась надежда, что растаможка автомобилей станет доступной для всех без исключения украинцев. Читайте также: По-настоящему драконовские штрафы: какие наказания ждут владельцев «евроблях»

Вступление в силу санкций за нарушения «евробляхеров» Верховная Рада отсрочила на… три дня

Под занавес 2019 года Верховная Рада приняла очередной законопроект, направленный на разрешение проблемы легализации «евроблях» в Украине. Однако целесообразность этого документа, мягко говоря, вызывает большие сомнения.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту № 2288, его целью является отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с еврономерами на территорию Украины. В частности, установлена более мягкая, чем в Таможенном кодексе, санкция за просрочку транзита и временного ввоза автомобилей иностранной регистрации на 20—30, а также на более чем 30 дней.

На первый взгляд документ несет в себе весьма гуманную миссию по отношению к отечественным пользователям нерастаможенных машин, но, по сути, является мыльным пузырем. Дело в том, что законопроект предусматривает временную отсрочку штрафов за все перечисленные нарушения, выявленные только в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года. При этом парламент его принял лишь 19 декабря, а в законную силу он вступил с 29 декабря. Таким образом, срок действия закона составил впечатляющие три дня! То есть украинские «евробляхеры» имели возможность ограничиться относительно небольшим штрафом в размере 8500 гривен, если бы решили растаможить свой транспорт или вывезти его за пределы нашей страны в период с 29 по 31 декабря, во время всеобщей подготовки к новогодним праздникам.

До принятия новых законов патрульная полиция пообещала быть лояльнее

На сегодняшний день «скидки» по уплате штрафов закончились, всем владельцам автомобилей иностранной регистрации реально светят высокие штрафы за нарушение правил, предусмотренных действующими нормами Таможенного кодекса. Самые строгие наказания ожидают владельцев машин, значительно просрочивших разрешенный законом срок нахождения в нашей стране. Но чем меньше просрочка, тем лояльнее санкции. Вкратце напомним о них. Так, за просрочку транзитного ввоза:

на сутки придется выложить 170 гривен;

более одних и до 10 суток — 3400 гривен;

от 10 до 20 суток — 8500 гривен;

от 20 до 30 суток — 85 000 гривен;

более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля — 170 000 гривен или конфискация авто.

При этом за нарушение правил временного ввоза грозят несколько иные санкции:

при просрочке на срок не более трех суток — предупреждение или 850 гривен;

от трех до 10 суток — 5100 гривен;

от 10 до 20 суток — 17 000 гривен;

от 20 до 30 суток — 85 000 гривен;

более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля — 170 000 гривен или конфискация авто.

Все перечисленные санкции налагаются таможенными органами и грозят тем пользователям машин иностранной регистрации, которые соберутся выезжать на них за пределы Украины либо решатся их растаможить (что маловероятно, учитывая категорическое несогласие «евробляхеров» со ставками обязательных таможенных сборов и обещания представителей власти решить в конце концов эту проблему).

Наряду с этим водителям, эксплуатирующим авто с еврономерами, также грозят штрафы, но относящиеся уже к компетенции полиции. В частности, за управление машиной иностранной регистрации им сулит взыскание в размере 8500 гривен, а при повторном таком нарушении в течение одного года — в размере 17 000 гривен с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта.

При этом стражи порядка обещают быть лояльными к «евробляхерам». Такая договоренность была достигнута в результате совместного совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, представителей полиции и руководителя общественной организации «Авто Евро Сила» Олега Ярошевича. Министры сдались под давлением «евробляхеров», в очередной раз заблокировавших движение в центре Киева. Участники митинга протеста призывали власть рассмотреть подготовленные представителями общественной организации законопроекты, которые наконец-то позволят легализовать все нерастаможенные автомобили, находящиеся в стране.

В МВД говорят, что в Кабмине собираются рассмотреть эти два законопроекта на первом же заседании правительства, которое состоится 14 января. Затем вопрос в течение месяца необходимо будет урегулировать в Верховной Раде. В сообщении пресс-службы МВД отмечается, что благодаря принятию этих двух документов владельцам автомобилей с еврономерами станет доступна растаможка и перерегистрация своих транспортных средств.

Как бы там ни было, на сегодняшний день самым ощутимым результатом совместного совещания представителей «Авто Евро Силы» и руководства Кабмина является договоренность, что до принятия новых законов патрульная полиция не будет штрафовать водителей «евроблях». Однако нужно помнить, что таких же любезностей со стороны таможенников ждать не стоит.

Владельцы авто с еврономерами предлагают сначала отменить коэффициент возраста, а затем и весь акциз при растаможке

Что же за стратегические проекты, на которые возлагаются такие надежды, подготовили «евробляхеры»? «ФАКТЫ» внимательно ознакомились с ними и готовы поделиться с читателями их ключевыми положениями. Оба документа были поданы в Верховную Раду в конце октября прошлого года и сейчас находятся на рассмотрении в профильном комитете парламента — по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Первый из них — «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов Европейского союза» — зарегистрирован под номером 2342. Второй — «О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временной остановки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» — под номером 2345.

Последний законопроект предлагает в очередной раз (!) временно, на 180 дней (со дня вступления в силу этого документа), приостановить применение штрафных санкций за нарушение таможенных правил (режимов временного ввоза и транзита) при перемещении транспортных средств через территорию Украины. По мнению авторов, это позволит «создать предпосылки для комплексного урегулирования вопроса растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине, соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении указанного вопроса».

А вот законопроект № 2342 более глубокий и действительно комплексный, так как затрагивает не только проблему «евроблях», но и другие проблемы растаможки ввозимых в Украину бэушных авто. В объяснительной записке к документу говорится, что он разработан с целью «постепенной (в два этапа) замены действующей несправедливой и дискриминационной системы налогообложения акцизным налогом транспортных средств и создания предпосылок для комплексного решения вопроса доступности для украинцев как нового, так и недорогого, но качественного подержанного транспорта».

На первом этапе предлагается, опять-таки временно (в течение 180 дней со дня вступления в силу законопроекта), установить, что:

ставки акцизного налога для легковых автомобилей и других транспортных средств будут определяться по формуле без учета коэффициента возраста (то есть фиксированная базовая ставка акциза будет умножаться только на объем двигателя);

приостанавливаются нормы закона, согласно которым к ставкам акцизного налога применяется фиксированная величина коэффициента возраста: для авто, которые использовались 5—8 лет, — коэффициента 40, для авто, которые эксплуатировались свыше 8 лет, — коэффициента 50.

Согласно законопроекту, эти нормы распространяются только на транспортные средства, ввезенные в Украину до вступления документа в силу.

Кроме того, для упрощения таможенных процедур при оформлении и регистрации «евроблях» в Украине предлагается временно ликвидировать норму об обязательном соответствии ввезенных транспортных средств экологическим нормам от Евро-2 до Евро-5.

Вторым этапом внедрения изменений в налогообложение предлагается сделать растаможку транспортных средств в Украине доступной уже для всех автомобилистов. Этого авторы законопроекта собираются достичь путем изъятия акциза из перечня обязательных налогов при уплате таможенных сборов. Так, в частности, «евробляхеры» рекомендуют с 1 января 2021 года в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из перечня подакцизных товаров исключить «легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, транспортные средства для перевозки грузов».

Свою позицию авторы законопроекта обосновывают тем, что статья 1 Директивы Европейского союза № 2008/118/ЕС четко определяет перечень товаров, которые должны быть отнесены к подакцизным, и это всего три позиции:

продукты энергии и электрическая энергия;

алкоголь и алкогольные напитки;

табачные изделия.

Как видим, транспортные средства в законодательстве Евросоюза не относятся к категории подакцизных товаров, соответственно, при имплементации наших законов к европейским нормам транспорт следует исключить из этого перечня.

Пойдут ли на это народные избранники, узнаем в ближайшее время. Уже и не верится, но все же не исключено, что до разрешения проблемы «евроблях» и установления доступной растаможки для всех украинцев действительно осталось ждать недолго.

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