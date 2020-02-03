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Происшествия

В Кривом Роге погибли блогеры, снимавшие сюжет в заброшенной шахте (фото, видео)

17:52 3 февраля 2020 389
Возле шахты
Инф. «ФАКТОВ»

В заброшенной шахте Кривого Рога произошел несчастный случай. Блогеры решили заснять спуск в заброшенный вентиляционный ствол. Ранее в этом городе на мужчину обрушилась крыша дома культуры.

Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области сообщает, что двое мужчин взломали защитную решетку и с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола, но затем они сорвались.

Спасатели обнаружили тела погибших на горизонте 550 метров.

Как сообщает «РБК-Украина», погибшие ранее снимали видео для «Блога Белова». Они размещали в YouTube ролики, которые о шахтах, подземельях и других заброшенных местах.

В описании канала написано: «Заброшенные шахты и не только… Особенности контента — атмосфера заброшенных шахт, которая не оставит Вас равнодушными».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области стена придавила мужчину.

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