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В Кривом Роге погибли блогеры, снимавшие сюжет в заброшенной шахте (фото, видео)
В заброшенной шахте Кривого Рога произошел несчастный случай. Блогеры решили заснять спуск в заброшенный вентиляционный ствол. Ранее в этом городе на мужчину обрушилась крыша дома культуры.
Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области сообщает, что двое мужчин взломали защитную решетку и с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола, но затем они сорвались.
Спасатели обнаружили тела погибших на горизонте 550 метров.
Как сообщает «РБК-Украина», погибшие ранее снимали видео для «Блога Белова». Они размещали в YouTube ролики, которые о шахтах, подземельях и других заброшенных местах.
В описании канала написано: «Заброшенные шахты и не только… Особенности контента — атмосфера заброшенных шахт, которая не оставит Вас равнодушными».
Ранее сообщалось, что в Харьковской области стена придавила мужчину.
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