24.86 / 25.12 27.42 / 27.83
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Эрдоган надавил на Зеленского: СБУ займется сторонниками Гюлена в Украине

18:15 3 февраля 2020 172
Эрдоган и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Турции заявил, что за школами FETO, которые работают в Украине, стоят сторонники его противника Фетхуллы Гюлена. Это обсуждалось на встрече Владимира Зеленского с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает РБК-Украина, Владимир Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками Фетхуллы Гюлена — предполагаемого организатора попытки государственного переворота в Турции.

«По поводу запрета тех организаций, который стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень детально. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты, конкретные фамилии… Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься», — заявил президент Украины в ходе совместного брифинга с турецким лидером.

По словам Зеленского, речь идет о школах FETO, действующих в Украине.

Ранее сообщалось, что Эрдоган шокировал российских пропагандистов приветствием «Слава Украине!»

Фото: интернет-представительство президента Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Шутка Брэда Питта о принце Гарри вызвала гримасу у принца Уильяма на церемонии BAFTA (видео)

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер