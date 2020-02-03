Эрдоган надавил на Зеленского: СБУ займется сторонниками Гюлена в Украине

Политика

Президент Турции заявил, что за школами FETO, которые работают в Украине, стоят сторонники его противника Фетхуллы Гюлена. Это обсуждалось на встрече Владимира Зеленского с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает РБК-Украина, Владимир Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками Фетхуллы Гюлена — предполагаемого организатора попытки государственного переворота в Турции.

«По поводу запрета тех организаций, который стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень детально. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты, конкретные фамилии… Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься», — заявил президент Украины в ходе совместного брифинга с турецким лидером.

По словам Зеленского, речь идет о школах FETO, действующих в Украине.

Ранее сообщалось, что Эрдоган шокировал российских пропагандистов приветствием «Слава Украине!»

Фото: интернет-представительство президента Украины

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