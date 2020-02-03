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Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась ещё раз
Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая, которую издание «Фокус» включило в рейтинг женщин-лидеров общественного мнения в соцсетях, несколько дней назад в Facebook прокомментировала диалог министра Кабмина Дмитрия Дубилета и социолога Евгения Головахи в программе Савика Шустера, назвав Головаху «каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века».
После шквала критики нардеп попыталась извиниться, но извинилась она перед Евгением Ивановичем Головко.
Об ошибке и незнании имени эксперта, которого раскритиковала Богуцкая, сообщила Татьяна Власова.
Пользователи возмущенно отреагировали на реакцию народной избранницы и то, что она допускает подобные публичные высказывания, не ориентируясь в теме.
Стоит отметить, сейчас на странице Богуцкой фамилия социолога написана правильно.
Напомним, Елизавета Богуцкая — блогер. Родилась в Крыму в 1964 году. Живет в Вышгороде под Киевом. Прошла в Раду по 92 избирательному округу. В документах написала, что временно не работает.
Евгений Иванович Головаха — украинский психолог, социолог и общественный деятель, доктор философских наук, профессор. Заместитель директора Института социологии НАНУ по науке. Главный редактор журнала «Социология: теория, методы, маркетинг».
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