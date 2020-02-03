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Политика

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась ещё раз

19:11 3 февраля 2020 408
Богуцкая
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая, которую издание «Фокус» включило в рейтинг женщин-лидеров общественного мнения в соцсетях, несколько дней назад в Facebook прокомментировала диалог министра Кабмина Дмитрия Дубилета и социолога Евгения Головахи в программе Савика Шустера, назвав Головаху «каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века».

После шквала критики нардеп попыталась извиниться, но извинилась она перед Евгением Ивановичем Головко.

Об ошибке и незнании имени эксперта, которого раскритиковала Богуцкая, сообщила Татьяна Власова.

Пользователи возмущенно отреагировали на реакцию народной избранницы и то, что она допускает подобные публичные высказывания, не ориентируясь в теме.

Стоит отметить, сейчас на странице Богуцкой фамилия социолога написана правильно.

Напомним, Елизавета Богуцкая — блогер. Родилась в Крыму в 1964 году. Живет в Вышгороде под Киевом. Прошла в Раду по 92 избирательному округу. В документах написала, что временно не работает.

Евгений Иванович Головаха — украинский психолог, социолог и общественный деятель, доктор философских наук, профессор. Заместитель директора Института социологии НАНУ по науке. Главный редактор журнала «Социология: теория, методы, маркетинг».

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