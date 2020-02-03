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В России устроили давку в очереди за дешевым стиральным порошком (видео)
В Нефтекамске и нескольких других городах сеть супермаркетов устроила акцию «Стиральный порошок за 99 рублей». Это традиционно привело в к жуткой давке — ранее такое наблюдалось на распродаже в Санкт-Петербурге.
Российские Telegram-каналы сообщают, что жители Нефтекамска, преимущественно женщины, устроили столпотворение на входе в супермаркеты. Подобные происшествия наблюдались и в других городах, где проводилась акция на стиральный порошок: Оренбурге, Стерлитамаке.
В одном из торговых центров Новосибирска женщины даже выломала рамку металлоискателя. Также толпа едва не снесла кассы.
В Стерлитамаке и Нефтекамске сеть супермаркетов объявила акцию «Стиральный порошок за 99» и бабки, естественно, не могли пропустить такую щедрость pic.twitter.com/McoeU4rCwf— Двач (@ru2ch) February 3, 2020
Опубликованные видео вызвали много комментариев:
Ранее сообщалось, что в Казани произошла эпичная битва на распродаже продуктов. Сначала собрались огромные очереди, затем в толпе началась давка, в которой пострадали несколько человек.
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Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.