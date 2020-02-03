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Мир

В России устроили давку в очереди за дешевым стиральным порошком (видео)

19:26 3 февраля 2020 292
В очереди за порошком
Инф. «ФАКТОВ»

В Нефтекамске и нескольких других городах сеть супермаркетов устроила акцию «Стиральный порошок за 99 рублей». Это традиционно привело в к жуткой давке — ранее такое наблюдалось на распродаже в Санкт-Петербурге.

Российские Telegram-каналы сообщают, что жители Нефтекамска, преимущественно женщины, устроили столпотворение на входе в супермаркеты. Подобные происшествия наблюдались и в других городах, где проводилась акция на стиральный порошок: Оренбурге, Стерлитамаке.

В одном из торговых центров Новосибирска женщины даже выломала рамку металлоискателя. Также толпа едва не снесла кассы.

Опубликованные видео вызвали много комментариев:


Ранее сообщалось, что в Казани произошла эпичная битва на распродаже продуктов. Сначала собрались огромные очереди, затем в толпе началась давка, в которой пострадали несколько человек.

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