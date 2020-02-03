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Шоу-бизнес

Умерла после рождения: стало известно о трагедии в семье бывшего любовника Седоковой

19:44 3 февраля 2020 477
Анна Седокова и Артем Комаров
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

В семье бывшего возлюбленного певицы Анны Седоковой, которая сейчас счастлива в отношениях с молодым баскетболистом, произошло горе. Стало известно о трагедии в семье российского бизнесмена Артема Комарова и его жены Евгении Дравиной, которые поженились в декабре прошлого года. В начале декабря молодая супруга родила двойняшек Марусю и Серафиму. Российские СМИ сообщают, что одна из девочек не выжила. Родители эту информацию не комментируют.

«Этот декабрь навсегда останется в моей памяти, в сердце, мыслях, в моей физике и ощущениях. Я провела этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась вместе с ценностями ко всему», — делилась Евгения в сети. Но вскоре она удалила все аккаунты.

«Да, это правда», — цитирует «СтарХит» источник в окружении пары.

Напомним, о романе Анны Седоковой с молодым российским бизнесменом стало известно в 2017 году. Певица делилась в сети фото с любимым, ждала от него ребенка. Однако ей не суждено было выйти замуж за олигарха. Еще до рождения сына пара рассталась. Сейчас Гектору два года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Артем Комаров и Евгения Дравина тайно узаконили отношения после рождения детей.

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