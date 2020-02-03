Украина

Придется потерпеть: стало известно, когда в Украину доставят тест-системы для выявления коронавируса

Тест-системы для выявления вирусов гриппа и тест-системы для выявления коронавируса 2019nCoV появятся в Украине на следующей неделе. Ранее назывались другие сроки.

Директор Директората общественного здоровья Андрей Скипальский на брифинге заявил, что собрана потребность в тестовых системах лабораторий по циркулирующим вирусам.

По его словам, потребность согласована с ВОЗ. Украина должна получить 30 комплектов в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, сейчас в Украине пациентов с подозрением на возможное инфицирование коронавируса 2019nCoV тестируют на циркулирующие штаммы гриппа, в случае отрицательных результатов образцы отправляют на исследование в референс-лаборатории, определенные ВОЗ.

Как сообщали «ФАКТЫ», ученые считают источником коронавируса нового типа nCoV-2019 рукокрылых. По их мнению, новый коронавирус имеет аналогичный источник происхождения, что и смертоносный острый респираторный синдром SARS-CoV, эпидемия которого была в 2000 годы.

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