Спасение близко: украинцам обещают ускорить диагностику "китайского" коронавируса

Украина

В Минздраве Украины намерены ускорить диагностику опасного коронавируса, который шагает по планете, при помощи новейших тест-систем.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире «Свобода слова» на ICTV.

По его словам, сейчас для установления диагноза заболевания китайским коронавирусом нужно около 5 суток.

«Несмотря на то, что геном уже расшифрован, средств специфической диагностики в принципе в мире не существует. Поэтому, соответственно диагностика происходит путем исключения: сначала диагностируется на грипп, если нет подтверждения, диагностируют на короновирус, который присутствует в Украине», — заявил Коваль.

Чиновник утверждает, что диагностические системы сейчас есть в каждой области Украины. В случае если результаты пациента оказываются отрицательными, а человек чувствует себя плохо, образцы будут отправлять в Киев в одну из двух референс-лабораторий, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения.

Если и там показывается отрицательный результат, образец отправляется в Германию — на это может уйти до 5-ти дней.

«Но в конце этой недели — начале следующей недели в Украине будут доступны тест-системы, которые сделают диагностирования менее продолжительным», — заверил заместитель министра.

Напомним, Министерство здравоохранения уточнило информацию о первом случае заболевания коронавирусом в Украине, которая появилась раньше. По состоянию на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.

Напомним, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. В частности, с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что в госучреждении «Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины» сообщили, что в стране зафиксировано одно заболевание коронавирусом. Затем в комментариях к посту представители центра уточнили, что коронавирус — «не китайский». «За четыре недели 2020 года зарегистрировано 10 920 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю — 9176), отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19,0%», — говорится в сообщении.

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