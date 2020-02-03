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Ученые нашли первоисточник коронавируса: им оказались летучие мыши
Источником коронавируса нового типа nCoV-2019, который с каждым днем захватывает все больше стран, стали рукокрылые. К такому выводу пришли китайские ученые.
По их мнению, новый коронавирус имеет аналогичный источник происхождения, что и смертоносный острый респираторный синдром SARS-CoV, от которого в 2000 годы скончалось около 650 человек.
Согласно одному из исследований, анализ биоматериала, взятых у семи пациентов из Ухани, показал, что оба вируса схожи на 96%.
Ученые установили, что вирус SARS-CoV также зародился у рукокрылых, передался семейству млекопитающих из отряда хищных, а затем начал инфицировать людей.
Ученые отмечают, что численность летучих мышей в тропиках чрезвычайно высока. Они там находятся в контакте с другими животными и людьми. Население многих стран Юго-Восточной Азии употребляет их в пищу. Поэтому появление в Китае нового вируса 2019-nCoV и его передача человеку, ученые считают предсказуемым.
Напомним, рынок в китайском городе Ухань, на котором торговали животными, стал эпицентром распространения коронавируса. Но животное-носитель пока неизвестен.
Китайские СМИ уже сообщали, что новый коронавирус родственен SARS-CoV — оба заболевания имеют 70−80% общих генов.
Как пишет «Интерфакс-Украина», российский врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что данный коронавирус является комбинацией двух коронавирусов, один из которых — от летучей мыши, а другой — от змеи.
Его можно лечить с помощью 30 существующих медицинских препаратов.
Несмотря на расширение географии заболевания, Всемирная организация здравоохранения пока что не рекомендовала закрыть границы для людей и грузов из наиболее пострадавших регионов. Каждая страна сама решает, как будет справляться со вспышкой нового вируса.
Согласно официальным данным, с начала вспышки новым вирусом заразились и заболели 17 389 человек, из них 17 205 — в Китае. От осложнений болезни скончался 361 пациент в Китае и еще один на Филиппинах.
Более подробно о новом коронавирусе, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».
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