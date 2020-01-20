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Непобедимый Мейвезер замахнулся на бои с Макгрегором и Хабибом (фото)
Непобедимый американский боксер Флойд-Мейвезер-младший, признанный самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия, планирует, как и анонсировал ранее, вернуться в 2020 году в большой спорт и провести сразу два мегапоединка.
42-летний Флойд, последнее время занимающийся организацией для себя исключительно выставочных боев, хочет выйти в ринг против двух звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — ирландца Конора Макгрегора, на днях победившего за 40 секунд американца Дональда Серроне, и россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Соответствующие постеры Мейвезер-младший опубликовал на своей странице в Instagram, у которой 23 млн подписчиков.
Отметим, что с Макгрегором американец уже дрался. В августе 2017-го они встречались в Лас-Вегасе, и тогда Флойд одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Последний же раз американец выходил в ринг 31 декабря 2018 года, нокаутировав в первом раунде японского кикбоксера Теншина Насукаву и заработав за бой 9 млн долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер-младший подарил своей дочери на день рождения «Мерседес» за 250 тысяч долларов.
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