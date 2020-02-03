Подозреваемого в убийстве Окуевой оставили под стражей

Происшествия

Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 марта одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Об этом сообщает «Судебная власть».

«3 февраля 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком до 11 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Таким образом суд не удовлетворил апелляционные жалобы стороны защиты.

Напомним, 30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского добровольца АТО Амины Окуевой, в результате чего она погибла. Машина, в которой находились Окуева и ее муж Адам Осмаев, была обстреляна на железнодорожном переезде у населенного пункта Глеваха Киевской области. Осмаев был ранен.

Святошинский райсуд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Р., которому вменяют организацию преступной группы, совершившей три убийства.

Кроме того, полицейские инкриминируют задержанному еще одно уголовное преступление — подделку документов и незаконное получение гражданства Украины .

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