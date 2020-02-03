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Происшествия

Экс-глава «Лисичанскугля» украл почти 200 тысяч гривен и сбежал на оккупированную территорию

21:24 3 февраля 2020 154
«Лисичанскуголь»
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшего руководителя объединения «Лисичанскуголь», рабочим которого постоянно задерживали зарплаты, подозревают в злоупотреблении служебным положением. Из-за его действий предприятие понесло убытки в размере около 190 тысяч гривен. Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.

По материалам следствия установлено, что в марте 2016 года генеральный директор, будучи ответственным за проведение государственных закупок, приказал руководителям предприятий, входящих в состав объединения, заключить прямые договора на закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные.

Желая получить «откат» от предприятия-поставщика, подозреваемый отказался от проведения тендеров.

В результате таких схем, госбюджету в лице ОАО «Лисичанскуголь» был нанесен материальный ущерб в размере около 190 тысяч гривен.

Следствием установлено, что после сообщения о подозрении, мужчина выехал на временно оккупированную территории Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.

Напомним, в средине января СБУ проводила обыски у главы Государственной налоговой службы Украины Верланова и у налоговиков в нескольких областях в рамках разоблачения масштабной теневой схемы.

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