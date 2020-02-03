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Коронавирус наступает: в РФ спешно перенесли крупный инвестиционный форум

23:18 3 февраля 2020 72
Китайский коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Китайский коронавирус 2019-nCoV, первоисточником которого оказались летучие мыши, стал причиной переноса Российского инвестиционного форума, планировавшегося в Сочи 12−14 февраля.

Соответствующее распоряжение российского премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства страны.

Новые сроки проведения форума пока неясны.

Отменить форум просила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по профилактике распространения вируса.

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Об отмене говорил также вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, на форуме зарегистрировались четыре тысячи участников, из них «500 — иностранные, из которых половина — представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом».

В России к 3 февраля официально подтверждены два случая заражения коронавирусом: в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане КНР. Первый уже идет на поправку, состояние второго пациента стабильно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно информации госкомитета здравоохранения Китая, число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCov, составляет уже больше 17 тысяч человек. Характерно, что каждый сутки опасный вирус диагностируют у двух-трех тысяч граждан КНР.

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