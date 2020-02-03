Украина

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

В связи с распространение коронавируса во всем мире Министерство образования и науки будет рекомендовать вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины.

Соответствующее письмо будет отправлено всем заведениям высшего образования в понедельник, 3 февраля, сообщили в ведомстве.

«Наша цель — обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)», — цитирует пресс-служба министра образования и науки Анны Новосад.

Отмечается, что такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря СНБО № 283/14−04/2−20 от 31.01.2020 г.

Предполагается, что до 10 февраля вузы должны сообщить всем своим студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения, а также предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания — повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что число пострадавших от китайского коронавируса в китайской провинции Хубэй к утру понедельника увеличилось на 2103 и составило более 11,1 тыс. человек. При этом умерли 350 жителей региона.

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