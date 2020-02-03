- 03:17 В США за тысячи долларов продали золотые унитазы Фрэнка Синатры
- 02:52 Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса
- 01:51 Невероятный рекорд: в Британии кот-герой больше 50 раз спас хозяйку от смерти
- 01:28 Коронавирус наступает: в китайской провинции Хубэй число умерших от пневмонии возросло до 350
- 00:50 Мила Йовович родила третьего ребёнка
- 00:40 Теракт в Лондоне: нападавший выкрикивал "Аллах акбар!"
- 00:20 Ночной пожар в Киеве: огонь охватил депо в Дарницком районе
- 02.02 23:57 "Тачку жалко": появилось видео "расправы" с машиной автохама возле Киевской Лавры
- 02.02 23:28 По две бригады на область: Гончарук прокомментировал готовность властей к борьбе с китайским коронавирусом
- 02.02 23:24 Военная драма "1917" стала триумфатором премии BAFTA
- 02.02 22:39 Аль Пачино упал на церемонии вручения премии BAFTA
- 02.02 22:30 Семье каждого погибшего в авиакатастрофе Иран предложил 80 тысяч долларов, но это слишком мало, — Зеленский
Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса
В связи с распространение коронавируса во всем мире Министерство образования и науки будет рекомендовать вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины.
Соответствующее письмо будет отправлено всем заведениям высшего образования в понедельник, 3 февраля, сообщили в ведомстве.
«Наша цель — обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)», — цитирует пресс-служба министра образования и науки Анны Новосад.
Отмечается, что такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря СНБО № 283/14−04/2−20
Предполагается, что до 10 февраля вузы должны сообщить всем своим студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения, а также предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания — повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что число пострадавших от китайского коронавируса в китайской провинции Хубэй к утру понедельника увеличилось на 2103 и составило более 11,1 тыс. человек. При этом умерли 350 жителей региона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.