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Мир

Напрасно поспешили: в Китае заживо закопали кошку пострадавшего от коронавируса

0:23 4 февраля 2020 19
Кошка в Китае
Инф. «ФАКТОВ»

Жертвами коронавируса 2019-nCoV становятся не только люди, но и невинные животные. Об одном из таких случаев, который произошел в китайском городе Уси (провинция Цзянсу) рассказывает издание Daily Mail.

Согласно его информации, дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был в карантине.

Сообщается, что пострадавший был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV. Он договорился с жилищно-коммунальной службой, что кошку оставят на балконе, откуда ее должен был забрать его знакомый.

Подозрения на коронавирус не подтвердились, поэтому вскоре мужчину признали здоровым и выписали из больницы. Вернувшись домой, он узнал, что во время дезинфекции его квартиры кошку поймали, положили в пластиковый пакет и заживо закопали на пустыре, пишет «Лента.ру».

Мужчина рассказал о происшествии в социальной сети Weibo, приложив к посту фотографии убитого питомца и скриншоты чата с сотрудниками жилищно-коммунальной службы. Пост вызвал возмущение у китайских пользователей интернета.

Журналист пекинской газеты «Синь Цзин Бао» связался с жилищно-коммунальной службой и получил подтверждение, что животное действительно было убито. Сотрудники службы сослались на закон, требующий истреблять инфицированных животных, и добавили, что жильцы неоднократно требовали разобраться с кошкой человека, которого они считали зараженным коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно информации госкомитета здравоохранения Китая, число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCov, составляет уже больше 17 тысяч человек. Характерно, что каждый сутки опасный вирус диагностируют у двух-трех тысяч граждан КНР.

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