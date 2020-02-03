Украина

У госпитализированных в Киеве пассажиров из Китая коронавирус не нашли

У двух пациентов, прибывших в Киев из Китая, в Александровской больнице не выявили признаков заражения «китайским» коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве охраны здоровья.

«По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии», — говорится в сообщении.

Кроме того, у трех человек, вернувшихся из Китая, выявили аденовирусную инфекцию.

Напомним, согласно официальным данным, в мире с начала вспышки новым вирусом заразились и заболели 17 389 человек, из них 17 205 — в Китае. За пределами Китая зафиксирован 151 случай заражения в 23 странах. От осложнений болезни скончался 361 пациент в Китае и еще один на Филиппинах.

В Украине, в связи с угрозой заболевания, министерство образования рекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

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