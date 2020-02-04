- 04:29 Мало допросов: срок следствия по делу Павла Шеремета продлили на несколько месяцев
- 03:40 "Похоже, без трусиков": экс-"блестящая" заявилась на юбилей коллеги в откровенном платье на голое тело
- 02:50 "Без стыда и совести": Асмус возбудила поклонников своей изящной фигуркой в купальнике
- 02:12 Умерли 425 человек: в Китае назвали ужасное число жертв коронавируса
- 01:17 Дело Шеремета: заседание суда по Дугарь продолжится 4 февраля
- 00:44 Почти 40 процентов: в Украине определили количество прихожан ПЦУ Епифания
- 00:23 Напрасно поспешили: в Китае заживо закопали кошку пострадавшего от коронавируса
- 03.02 23:55 Нескорая помощь: мужчина умер за сто метров до больницы из-за неисправности авто медиков
- 03.02 23:18 Коронавирус наступает: в РФ спешно перенесли крупный инвестиционный форум
- 03.02 22:57 Легионер «Динамо» выдворен из лагеря команды Михайличенко
- 03.02 22:37 У госпитализированных в Киеве пассажиров из Китая коронавирус не нашли
- 03.02 22:21 Мировой экономике пророчат глобальный кризис из-за коронавируса: цены на нефть уже рухнули
"Похоже, без трусиков": экс-"блестящая" заявилась на юбилей коллеги в откровенном платье на голое тело
37-летняя певица и телеведущая Юлия Ковальчук, бывшая коллега по группе «Блестящие» Анны Семенович, запустившей туфлей во Владимира Путина, также решила удивить поклонников.
Артистка появилась на мероприятии в откровенном платье в пол телесного цвета, которое надела прямо на голое тело. Кроме того, у одеяния был огромный вырезом на бедре.
«Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное», — иронично подписала снимок сама знаменитость. Ковальчук добавила, что из-за наряда ее грудь может самостоятельно «показаться» гостям. Поэтому экс-солистка «Блестящих» попросила коллег «последить» за ее бюстом. «Сказала мальчикам, чтобы сегодня следили за моей грудью», — написала Юлия.
Поклонники по достоинству оценили наряд певицы.
«Юлечка, просто бесподобно! Юбиляр точно скинул пару десятков лет, глядя на Вас», «Всегда красивая и очень элегантная», «Нереально красиво! Просто космос», — указали подписчики.
Однако некоторые посчитали образ чересчур откровенным — как будто певица нарядилась на свидание со своим любимым мужчиной, а не на юбилей, где присутствовали дети
«Платье прекрасно смотрится на красивом спортивном теле, но должны же быть рамки! Вы же мама, жена, в конце концов, если, конечно, считаете, что без такого выреза вас не так любить будут. Я считаю, вы прекрасны и в скромной подчеркивающей фигуру одежде», — написала одна из подписчиц.
«По моему, вы без трусиков», «Во время ходьбы платье откроет спереди то, что должно быть закрыто», «Без нижнего белья», «Трусы есть?», — вторили ей другие.
Впрочем, Юля никак не отреагировала на критику в свой адрес.
Своим поведением артистка, похоже, берет пример со многих звезд: как писали ранее «ФАКТЫ», дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради произвела фурор на вручении премии BAFTA, заявившись в «голом» платье без нижнего белья.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...