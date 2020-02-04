Шоу-бизнес

"Похоже, без трусиков": экс-"блестящая" заявилась на юбилей коллеги в откровенном платье на голое тело

37-летняя певица и телеведущая Юлия Ковальчук, бывшая коллега по группе «Блестящие» Анны Семенович, запустившей туфлей во Владимира Путина, также решила удивить поклонников.

Артистка появилась на мероприятии в откровенном платье в пол телесного цвета, которое надела прямо на голое тело. Кроме того, у одеяния был огромный вырезом на бедре.

«Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное», — иронично подписала снимок сама знаменитость. Ковальчук добавила, что из-за наряда ее грудь может самостоятельно «показаться» гостям. Поэтому экс-солистка «Блестящих» попросила коллег «последить» за ее бюстом. «Сказала мальчикам, чтобы сегодня следили за моей грудью», — написала Юлия.

Поклонники по достоинству оценили наряд певицы.

«Юлечка, просто бесподобно! Юбиляр точно скинул пару десятков лет, глядя на Вас», «Всегда красивая и очень элегантная», «Нереально красиво! Просто космос», — указали подписчики.

Однако некоторые посчитали образ чересчур откровенным — как будто певица нарядилась на свидание со своим любимым мужчиной, а не на юбилей, где присутствовали дети

«Платье прекрасно смотрится на красивом спортивном теле, но должны же быть рамки! Вы же мама, жена, в конце концов, если, конечно, считаете, что без такого выреза вас не так любить будут. Я считаю, вы прекрасны и в скромной подчеркивающей фигуру одежде», — написала одна из подписчиц.

«По моему, вы без трусиков», «Во время ходьбы платье откроет спереди то, что должно быть закрыто», «Без нижнего белья», «Трусы есть?», — вторили ей другие.

Впрочем, Юля никак не отреагировала на критику в свой адрес.

Своим поведением артистка, похоже, берет пример со многих звезд: как писали ранее «ФАКТЫ», дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради произвела фурор на вручении премии BAFTA, заявившись в «голом» платье без нижнего белья.

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