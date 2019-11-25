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Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович, которая призывала поклонников оказать поддержку больной актрисе Анастасии Заворотнюк, решила поделиться курьезным случаем, которые произошел в начале ее карьеры, и который мог осложнить ее путь на большой сцене.
Об этом пишет ресурс virallife.ru.
По словам Семенович, в те далекие годы «блестящих» пригласили на официальное мероприятие, где присутствовал и российский президент Владимир Путин.
Во время того, как группа пела песню «За четыре моря» и танцевала, на одной из туфель у Семенович расстегнулась застёжка.
Она взмахнула ногой, подпрыгнула — …и обувь полетела в президента.
«До президента туфля не долетела, упала у его ног, в районе стола, где он сидел» — рассказала Анна Семенович.
По словам певицы доработала номер она кое-как, — было немного не по себе — конечно, она не боялась отправки «за четыре моря», но все же было немного не по себе. К тому же прерывать выступление девушки не стали, извиняться было некогда.
К счастью, туфлю хромающей певице туфлю вернули — это сделал Владимир Винокур, который вместе с Львом Лещенко также был участником выступления.
Курьезную историю подтвердили коллеги Анны по группе надежда Ручка и Юлия Ковальчук в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
По словам участниц группы, в те годы, когда «Блестящие» находились на пике популярности, они давали по девять концертов в день. Поэтому покупать новую обувь в магазине им было бы попросту некогда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Семенович прокомментировала слухи о своей бисексуальности.
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