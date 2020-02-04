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Курьер без рук и без ног: мужчина устроился разносчиком еды, чтобы поехать на паралимпиаду (необычное видео)
Участие в Олимпиаде в Токио стало желанной мечтой не только для беременных футболисток, но и для многих спортсменов мира.
Так, в России победитель Кубка мира по паратриатлону 2019 года Михаил Асташов решил самостоятельно заработать на билет в столицу Японии, пишет Ридус.
Для этого мужчина устроился на работу в сервис доставки еды.
Издание отмечает, что конечности Асташова не были ампутированы, а отсутствовали у него с рождения. При этом 31-летний Михаил не считает себя неполноценным, а уж тем более инвалидом.
«Нет, я себя не считаю инвалидом. Я не вижу никаких ограничений, я живу такой же жизнью, как обычные люди. Тренируюсь, готовлю еду, убираю квартиру, стираю», — рассказывает необычный спортсмен.
А вот как прокомментировали деятельность своего нового сотрудника в пресс-службе сервиса доставки: «В хаб он пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. По словам супервайзера, он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать.
Вчера Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика.
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