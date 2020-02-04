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Курьер без рук и без ног: мужчина устроился разносчиком еды, чтобы поехать на паралимпиаду (необычное видео)

Участие в Олимпиаде в Токио стало желанной мечтой не только для беременных футболисток, но и для многих спортсменов мира.

Так, в России победитель Кубка мира по паратриатлону 2019 года Михаил Асташов решил самостоятельно заработать на билет в столицу Японии, пишет Ридус.

Для этого мужчина устроился на работу в сервис доставки еды.

Издание отмечает, что конечности Асташова не были ампутированы, а отсутствовали у него с рождения. При этом 31-летний Михаил не считает себя неполноценным, а уж тем более инвалидом.

«Нет, я себя не считаю инвалидом. Я не вижу никаких ограничений, я живу такой же жизнью, как обычные люди. Тренируюсь, готовлю еду, убираю квартиру, стираю», — рассказывает необычный спортсмен.

А вот как прокомментировали деятельность своего нового сотрудника в пресс-службе сервиса доставки: «В хаб он пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. По словам супервайзера, он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать.

Вчера Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном человеке, который не сдался перед трудностями и нашел в себе силы стать известным мотивационным оратором и директором некоммерческой организации «Жизнь без конечностей», созданной для помощи инвалидам.

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