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Весила всего 29 кг: 19-летняя украинка умерла от анорексии
Молодая студентка из Ивано-Франковской области умерла от анорексии — расстройства пищевого поведения. В свои 19 лет девушка достигла крайней степени истощения — при среднем росте 168 сантиметров она весила всего 29 килограммов.
Семья Натальи еще несколько лет назад обращалась к врачам, наблюдая проблемы дочери. Девушка даже находилась на лечении в районной больнице, но полностью курс терапии не прошла.
Знакомые вспоминают, что девушка никогда не страдала лишним весом, но в какой-то момент начала практиковать сыроедение, исключив из рациона большинство продуктов. Также студентка прошла через вегетарианство, веганство, фрукторианство (питание исключительно фруктами). Жесткая диета при практически полном отсутствии белка запустила в организме необратимые процессы, сообщает ТСН.
Главврач Богородчанской районной больницы Юрий Павлушинский рассказал, что в свое время Наталья была их пациенткой, но потом предпочла самолечение. «Она поехала лечиться в Киев. Пробыла там где-то три-четыре месяца. В одном из киевских лечебных учреждений она умерла», — уточнил Павлушинский в комментарии ивано-франковскому агентству «Фіртка».
Девушку похоронили на родине в Богородчанском районе.
Напомним, в Британии молодая женщина, истощив себя диетами и доведя вес до критических 29 килограммов, сумела вернуться к нормальному рациону и здоровому образу жизни.
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