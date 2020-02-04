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Украина

Оржель заговорил об отмене двойных платежек за газ

8:49 4 февраля 2020 150
коммуналка
Инф. «ФАКТОВ»

В правительстве уже задумались о том, чтобы прекратить эксперимент с разделением газовых платежей надвое. С 1 января 2020 года жителям приходят два счета: за природный газ и за его транспортировку. Нововведение не многим пришлось по душе.

«Разрабатывается механизм, чтобы не было отдельных платежек. Чтобы была отдельная статья (расходов), которую нужно оплатить, но не две платежки. Чтобы не раздражать украинцев», — объяснил заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Сам министр не видит крамолы в том, что ряду абонентов, которые не пользуются газом, все равно приходят счета за транспортировку голубого топлива. Это так называемая абонплата за функционирование газовой инфраструктуры.

«Чтобы вся инфраструктура работала, у нас есть инфраструктурная составляющая в тарифах. Возможность в любой момент открыть трубу и получить газ — это стоит денег. Есть постоянные расходы, есть вещи, в которые все равно нужно вкладываться, даже если ты их не потребляешь», — объяснил Оржель.

Напомним, разделение газовых счетов обернулось громким скандалом в телеэфире. Пенсионерка из Кировоградской области пожаловалась, что после появления отдельных счетов за транспортировку газа полная сумма к оплате превысила пенсию. Депутат от президентской партии дал женщине оригинальный совет («продать собаку и заплатить по счетам») и был раскритикован как родной политсилой, так и населением.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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