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«Пришла расплата»: Сенцов жестко отреагировал на арест «крымнашиста» Зубкова
Бывший узник Кремля Олег Сенцов, комментируя арест в аннексированном Крыму поддержавшего «русский мир» предпринимателя Олега Зубкова, заявил о волне разочарований, которая накрыла жителей полуострова.
«После начала захвата полуострова Зубков взахлеб принял новую власть. Я видел собственными глазами, как он катался на своем льве с российским триколором под телекамеры, славя оккупантов. И вот теперь пришла расплата, и не к нему одному. Многих крымчан накрыла волна разочарования, когда они столкнулись лицом к лицу с реальной Россией, которая не имеет ничего общего с той сказкой, которую им всем обещали», — пишет Сенцов на своей страничке в соцсетях.
Под этим постом кинорежиссера интернет-пользователи оставили много комментариев, в основном, жалея животных в зоопарке «Сказка», созданном Зубковым.
Тем временем «Крым.Реалии» сообщают, что помещенный в симферопольское СИЗО Олег Зубков объявил голодовку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году Зубков заявлял, что после аннексии Россией Крым превратился в военную базу и стал полицейским государством со слежками, арестами, обысками и невозможностью критиковать власть
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