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Самого красивого мужчину в мире вычислили научным путем (фото)
Известный британский пластический хирург Джулиан Да Сильва, который ранее назвал самой красивой женщиной в мире американскую модель Беллу Хадид, научным путем вычислил также самого красивого в мире мужчину.
Для этого был проведен анализ пропорций лиц с использованием метода компьютерного картографирования. За основу были взяты древнегреческие каноны красоты, сочетающие симметрию и принцип так называемого золотого сечения. Как оказалось, совершенным параметрам наиболее соответствует лицо британского актера Роберта Паттинсона, известного по вампирской киносаге «Сумерки». Изучив размеры губ, носа, глаз, бровей, подбородка, лба, а также их соотношение друг с другом, хирург пришел к выводу, что черты Паттинсона, который сыграет Бэтмена в новом фильме, приближены к идеалу на 92,15%. По мнению Джулиана, Роберт — безусловный победитель в конкурсе мужской красоты. Единственный его недостаток — чересчур тонкие губы.
Немного отстает от лидера английский актер Генри Кавилл. Показатель звезды сериала «Ведьмак» составляет 91,64%. Его подвели лишь глаза, которые, по мнению хирурга, не слишком удачно расположены.
На третьем месте — актер Брэдли Купер, набравший в целом 91,08%. Его внешность несколько портит форма носа и общая форма лица.
В первую десятку также вошли кинозвезды Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекмен, экс-футболист Дэвид Бекхэм, актер Идрис Эльба, рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст, и актер Райан Гослинг (у него, к слову, практически идеальный нос — лучший из всех знаменитостей).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Да Сильва также выявил, что красивее — Кейт Миддлтон или Меган Маркл.
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