Шоу-бизнес

В Британии назвали самую красивую женщину мира (фото)

В Великобритании известный пластический хирург, руководитель центра косметической и пластической хирургии Джулиан Де Сильва ежегодно составляет рейтинги самых красивых звезд мира. При это он руководствуется не сплетнями или запросами клиентов своей клиники, а классическим правилом «золотого сечения».

Об этом пишет издание «Дни.ру» со ссылкой на The Sun.

Суть его в том, что на основании математической пропорции, выведенной древними греками, доктор ищет эталон красоты.

В этом году Де Сильва определил, что почти идеально симметричны черты лица у модели Беллы Хадид — она совершенна примерно на 94,35 процента.

При этом форма подбородка модели всего на 0,3 процента отличается от идеальной, считает Джулиан Де Сильва.

Второй в списке самых красивых женщин в мире после Беллы Хадид оказалась Бейонсе — она соответствует идеалу на 92,44 процента.

Далее следуют Эмбер Херд (91,85 процента), Ариана Гранде (91,81 процента) и Тейлор Свифт (91,64 процента).

При этом журналисты отмечают, что родная сестра Беллы — Джиджи Хадид — в первую десятку женщин с безупречной внешностью не вошла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ также часто балуются званиями «красавиц». Так, в прошлом году выбрали «самую красивую болельщицу ЧМ-2018» — ею стала модель Playboy Мария Лиман. На волне успеха девушка даже получила предложение возглавить пресс-службу мэрии города Ростова-на-Дону.

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