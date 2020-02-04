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Несогласных послали «в Рашку»: в Одессе активисты снесли барельеф маршала Жукова (фото)
Во вторник, 4 февраля, в Одессе активисты патриотических организаций снесли барельеф маршала Георгия Жукова — единственного четырежды Героя Советского Союза. Этот мемориальный знак располагался на фасаде дома № 64 по улице Новосельского. Туда подъехала группа молодых людей, часть из которых — в брюках от камуфляжной формы. Прибыли радикально настроенные патриоты с ломами, болгаркой, зубилами и прочим снаряжением. Все дружно «навалились» на демонтируемый объект и с энтузиазмом (можно сказать, даже с некоторым ожесточением) дружно «отбили» его со стены. (Напомним, осенью барельеф Жукова в Одессе сняли со здания по улице Канатной.)
Комментировал происходящее один из участников — лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул. По его словам, «это последнее „наследие“ советского маршала на территории Одесской области».
Противостоять активистам пытался депутат горсовета Богдан Гиганов с немногочисленными сторонниками. Однако ребята спортивного телосложения силой оттеснили его, посоветовав «ехать в Рашку». Находившиеся на месте несколько сотрудников полиции практически не вмешивались в относительно мирные «разборки» сторон. Тем более что Ганул уверял всех в том, что «все происходит в соответствии с законом о декоммунизации, который принят в Украине еще три года назад».
Предварительно известно, что демонтаж провели несанкционированно. Тем не менее активисты увезли демонтированную доску-барелеф, сказав, что передадут ее в музей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, чем в Харькове закончилась история с переименованием проспекта Маршала Жукова.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?