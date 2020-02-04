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Критиковал Кадырова: во Франции убили известного чеченского блогера
В сети сообщили об убийстве во Франции чеченского блогера Имрана Алиева (Мансура Старого), который критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова. Ранее в Германии сотрудником российской разведки был убит бывший чеченского командира, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
О смерти Мансура Старого, в частности, пишет «Кавказский узел», ссылаясь на информацию другого чеченского блогера — Тумсо Абдурахманова. Сообщается, что убийство произошло в одном из отелей города Лилль 1 февраля 2020 года.
Не исключено, что к убийству Мансура Старого может быть причастен его соотечественник — житель Гудермесского района Чечни, который 18 января вылетел из Москвы в Испанию, потом — в Германию, откуда поездом отправился в Бельгию.
По некоторым данным, приезжий неделю жил у Имрана Алиева. Они вместе поехали в Лилль, где блогеру подсыпали снотворное и зарезали. Тумсо Абдурахманов утверждает, что злоумышленник уже вернулся в Чечню, где он работает на местного высокопоставленного чиновника.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили арестовали россиянина, который ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и участвовал как минимум еще в одном заказном убийстве. Его идентифицировали как Вадима Красикова
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?