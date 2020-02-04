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Кинообзор

«Особенные» с Венсаном Касселем и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

Премьерой недели считается голливудский кинокомикс «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли. «Викинг Вик» и «Тролль: история с хвостом» — полнометражные мультфильмы, которые подойдут для похода в кино всей семьей. Любителей французского кинематографа ожидают сразу две картины, о которых в Европе много говорят с мая прошлого года. Это драма «Портрет девушки в огне» и мелодрама «Особенные». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе.

«Викинг Вик»

(6+, Франция — Германия — Бельгия, Studio 100 Animation, анимационный фильм для семейного просмотра)

Главный герой всегда мечтал стать великим воином и путешественником, каким был его отец. Однажды злой бог Локи похищает мать Вика, и юноша отправляется в путь, чтобы освободить ее. Для этого ему нужно каким-то образом попасть в город богов Асгард…

Мультфильм снят на основе одноименного мультсериала, который пользовался большой популярностью в Европе. Режиссером выступил Эрик Казес, автор сериала. Во Франции «Викинг Вик» вышел в прокат в середине декабря 2019 года и собрал более 2 миллионов долларов.

«Тролль: история с хвостом»

(6+, Норвегия — Канада, Sagatoon AS, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 13,6 миллиона долларов)

Злые силы заколдовали короля Грома, повелителя страны Эрвод, в которой проживают тролли. Грома превратился в камень, а его хвост похитили. У сына короля принца Трима есть только три дня, чтобы спасти отца и королевство.

Сняли эту веселую историю режиссеры Кевин Мунро и Кристиан Камп. В Норвегии мультфильм вышел в прокат еще в 2018 году и собрал 856 тысяч долларов. Международный прокат был отложен до настоящего времени.

«Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)»

(18+, США, Warner Bros., кинокомикс, боевик, бюджет — 97,1 миллиона долларов)

Создатели фильма возвращают поклонников кинокомиксов в мрачный мегаполис Готэм, место где живут Бэтмен, Джокер и многие другие культовые герои. Однако в этой картине они упоминаются лишь косвенно. Сюжет «Хищных птиц» крутится вокруг противостояния Харли Квинн в исполнении Марго Робби и злодея Романа Сайониса, которого играет Юэн Макгрегор («Звездные войны»). Со странной девушкой Харли зрители уже знакомы благодаря фильму «Отряд самоубийц» (собрал в мировом прокате 747 миллионов долларов). Там ее тоже играла Марго Робби. «Хищные птицы» можно рассматривать как продолжение «Отряда самоубийц».

Харли разругалась с Джокером и теперь пытается выжить в Готэме самостоятельно. Но судьба сводит ее с несколькими девушками, которые тоже прекрасно знают по чем фунт лиха…

Сняла фильм китаянка Кэти Янь, которая уже несколько лет живет в Америке.

«Особенные»

(12+, Франция, Gaumont, мелодрама)

«Особенные» — один из лучших французских фильмов 2019 года. Его премьера состоялась в рамках Каннского международного кинофестиваля в мае. Картина претендует на премию «Сезар» в семи номинациях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучший актер». В этой категории представлены оба актера, сыгравших в ленте, — Венсан Кассель и Реда Катеб.

Фильм основан на реальных событиях. Прототипами главных героев стали французы, которые на протяжении многих лет бескорыстно помогают детям, страдающим тяжелыми формами аутизма. Сняли картину Оливье Накаш и Эрик Толедано. Они прославились во всем мире благодаря своим предыдущим совместным работам — «1+1» («Неприкасаемые»), «Самба», «Просто друзья», «1+1= свадьба».

«Особенные» — девятый фильм Накаша и Толедано. В мировом прокате он собрал 18,3 миллиона долларов.

«Портрет девушки в огне»

(18+, Франция, Lilies Films, драма)

Фильм получил две награды на Каннском международном кинофестивале в мае 2019 года. Действие происходит в середине XVIII века в Бретани. Жительница небольшого острова намерена выдать замуж за итальянца свою дочь. Девушка никогда не видела будущего супруга, и он ее тоже. Мать невесты решила отправить жениху ее портрет. Однако девушка не хочет выходить замуж за незнакомца и отказывается позировать художнику. Тогда ее мать идет на хитрость. Она тайно нанимает нового портретиста — молодую художницу. Та должна подружиться с ее дочерью, проводить с ней все дни, а по ночам писать портрет по памяти…

Сняла картину известный режиссер Селин Сьямма («Водяные лилии»). Главные роли исполнили Ноэми Мерлан («Небеса подождут») и Адель Энель («Оленья кожа»). Мать невесты сыграла голливудская звезда Валерия Голино («Человек дождя»). В мировом прокате фильм собрал 5.2 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали подробности церемонии вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA, которая собрала множество кинозвезд и знаменитостей.

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