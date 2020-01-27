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Кинообзор

«Наши котики» про АТО и «1917» с Бенедиктом Камбербэтчем: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли пять новых фильмов, в том числе комедия «Наші котики», снятая отечественными кинематографистами. Она претендует на право именоваться премьерой недели наравне с тремя зарубежными картинами — военной драмой «1917», голливудской мелодрамой «Маленькие женщины» и криминальной комедией Гая Ричи «Джентльмены». Для похода в кино всей семьей предлагается полнометражный мультфильм «Playmobil: Фильм», который в европейском прокате провалился. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе, а также о наиболее ожидаемых премьерах 2020 года.

«Наші котики» («Наши котики»)

(12+, Украина, Babylon'13, комедия, бюджет — 42 миллиона грн.)

Полное название фильма в оригинале звучит так — «Наші котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану». Режиссер Владимир Тихий («Брама») определил жанр картины как «неполиткорректный комедийный фильм». Действие разворачивается в 2014 году в зоне АТО на Донбассе. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов отправились туда добровольцами. Ни у одного из нет нет боевого опыта. Они не знакомы с местностью. Тем не менее новобранцы получают приказ и обязаны его выполнить. К ним присоединяется амбициозная журналистка, мечтающая сделать супер репортаж из зоны боевых действий…

Картина снята на деньги частных инвесторов и средства, выделенные государством. Главные роли исполнили Михаил Кукуюк, Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Дмитрий Хомяк, Ярослав Федорчук, Вера Климковецкая, Петр Микитюк.

«1917»

(16+, Великобритания — США, Universal Pictures, военная драма, бюджет — 100 миллионов долларов)

Это один из самых нашумевших фильмов 2019 года. Он собрал 10 номинаций на премию «Оскар», получил «Золотой глобус» как лучшая кинодрама, а Мендес удостоился этой престижной награды как лучший режиссер. Сэм утверждает, что написал сценарий и снял картину на основе воспоминаний своего деда, который принимал участие в Первой мировой войне.

На Западе «1917» вышел в прокат 10 января и уже собрал 200,5 миллиона долларов. В картине снялись звезды британского кинематографа Бенедикт Камбербэтч (сериал «Шерлок», фильм «Доктор Стрэндж»), Колин Ферт («Дневник Бриджет Джонс»), Эндрю Скотт (сериал «Шерлок»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»).

Зрителей поразили масштаб и реалистичность съемок. Мендес по праву считается одним из самых успешных британских кинорежиссеров современности. Каждая из его картин становилась событием. Просто перечислим их: «Красота по-американски» (пять премий «Оскар»), «Проклятый путь» (премия «Оскар»), «Дорога перемен» (три номинации на «Оскар»), «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр». Американская гильдия кинопродюсеров назвала «1917» лучшим фильмом 2019 года.

«Маленькие женщины»

(12+, США, Sony Pictures, мелодрама, бюджет — 40 миллионов долларов)

«Маленькие женщины» — это экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт. Книга была написана в 1868 году и является классикой американской литературы. Ее популярность в англоязычных странах по-прежнему огромна. Главные героини — четыре сестры подросткового возраста, живущие в бедности. Мать девочек учит их оставаться благородными и добрыми, несмотря ни на что. Она терпеливо готовит дочерей к самостоятельной взрослой жизни…

Главные роли исполнили молодые звезды американского и британского кино Эмма Уотсон (все части о Гарри Поттере), Сирша Ронан («Бруклин»), Флоренс Пью («Солнцестояние»), Элайза Сканлен («Острые предметы»). Роль миссис Марч принесла голливудской актрисе Лоре Дерн премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». Кроме того, картина выдвинута на премию Американской киноакадемии еще в пяти номинациях, включая «Лучший фильм».

Интересно, что это уже восьмая экранизация «Маленьких женщин». Тем не менее режиссеру и сценаристке Грете Гервиг удалось продемонстрировать собственное прочтение классического романа. 36-летняя американка уже номинировалась на «Оскар» за фильм «Леди Берд». В США «Маленькие женщины» вышли в прокат 25 декабря и собрали на данный момент 146,7 миллиона долларов.

«Джентльмены»

(16+, Великобритания — США, STX Entertainment, криминальная комедия)

Культовый британский режиссер Гай Ричи вернулся к своему любимому жанру криминальной комедии. Его сделали знаменитым фильмы «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Потом он споткнулся на картине «Унесенные» с Мадонной, которая на тот момент была его женой. Несколько поправил репутацию фильмами «Револьвер» и «Рок-н-рольщик». Очень хорошо прошли в прокате два его «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, а вот «Меч короля Артура» с треском провалился. «Аладдин» с Уиллом Смитом был разруган критиками, но в прокате собрал более миллиарда долларов. И вот новый фильм — «Джентльмены».

Британская пресса обещает, что это будет настоящий Гай Ричи во всей красе. Он выстраивает картину вокруг истории о том, как британский торговец наркотиками пытается продать свой бизнес миллиардерам из Оклахомы. В фильме много персонажей. Задействованы прекрасные актеры: Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге»), Хью Грант («Паддингтон 2»), Мэттью Макконахи («Интерстеллар»), Джереми Стронг («Судья»), Чарли Ханнэм («Мотылек»), Генри Голдинг («Счастливого Рождества»).

В Британии «Джентльмены» вышли в прокат 1 января и собрали 33,5 миллиона долларов.

«Playmobil: Фильм»

(6+, Германия — Франция, Pathé, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 75 миллионов долларов)

Playmobil — это очень популярные в Западной Европе игрушки, напоминающие по своей задумке знаменитые конструкторы Lego. После выхода в прокат фильмов, в которых главными героями стали персонажи Lego, Playmobil решил не отставать от конкурента. Так и появился полнометражный мультфильм, который мы представляем сегодня. Это история о девушке и ее младшем брате, которые лишились родителей. Героиня ленты очень боится, что с ее братом что-нибудь случится, и чрезмерно опекает его. Однажды мальчик убегает. Сестра находит его в магазине игрушек. Неожиданно оба оказываются в волшебной стране Playmobil.

Их приключения и показаны в мультфильме, снятом американским режиссером Лино Ди Сальво. Это его дебют. Раньше Ди Сальво работал в качестве художника-аниматора над популярными картинами «102 далматинца», «Болт», «Холодное сердце». Во Франции мультфильм вышел в прокат в августе и собрал всего 15,4 миллиона долларов. Критики дали ему негативные оценки, неизбежно сравнивая с «Lego Фильм» и «Lego Фильм 2». В Украине картину собирались сначала показывать в ноябре, но затем премьеру перенесли на конец января.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые удостоились престижной премии «Золотой глобус».

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