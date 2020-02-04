Деньги

В НБУ рассказали, как заробитчане снизили курс доллара в Украине

В Нацбанке подсчитали объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов. По итогам 2019 года они отправили своим родным почти 12 млрд долларов, и именно это больше всего спровоцировало усиление курса гривни в конце 2019.

Кроме того, в ответ на запрос Hromadske пресс-служба Нацбанка объяснила, что другими составляющими курсового роста стали «хорошие показатели экспорта, которые поддерживала относительно неплохая ценовая конъюнктура на внешних рынках, рекордная урожайность аграрного сектора, а также умеренный рост импорта товаров, в частности, благодаря низким ценам на энергоносители».

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, в 2018 году украинцы, работающие за рубежом, перевели в страну 11,4 млрд долларов. Тогда Минсоцполитики заявляло о 3,2 млн сезонно работающих за границей гражданах Украины (с учетом сезонных работников цифра доходила и до 9 млн. граждан).

В комментарии нашему изданию аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров констатировал, что трудовые мигранты являются самой большой «отраслью» в украинской экономике, даже если сравнивать с сельским хозяйством или металлургией.



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