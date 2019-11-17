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Сотни и сотни тысяч: в Польше назвали количество украинских заробитчан

23:19 17 ноября 2019 113
Заробитчане в Польше
Инф. «ФАКТОВ»

В экономике Польше, где недавно погибли в холодильнике двое рабочих из Тернопольской области, общее количество украинских заробитчан составляет 900 тысяч человек.

Об этом заявил заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, пишет RMF24.

Всего же в экономике страны занято более 1 миллиона иммигрантов.

«Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тыс. иммигрантов, плюс из других государств, включительно с Беларуси. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов», — отметил Котловский.

Напомним, польские власти сами заинтересованы в приезде на работу граждан из соседних стран. Так, в октябре в Польше задумались над тем, чтобы облегчить процедуру нострификации документов об образовании: разработан проект закона о том, чтобы к врачебным специальностям допускать специалистов без предварительной нострификации диплома.

Проект все еще обсуждается, на нынешнем этапе в документе зафиксировано, что разрешение будут выдавать на пять лет, причем трудоустройство будет разрешено не во все медучреждения, а в конкретную больницу, где больше всего не хватает врачей. Выдачей таких временных лицензий будут заниматься медкомиссии при местных органах власти. Иностранным медикам планируют выдавать разрешения на работу в конкретной больнице или предоставят возможность сдать экзамен для получения разрешения на работу в Польше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальный банк Украины опубликовал отчет об объемах и структуре денежных переводов. По данным НБУ, в течение первого квартала в Украину нынешнего года перевели 531 млн долларов, то есть 22,90% от общей суммы переводов. Деньги поступали из США (18%), Израиля (15%), а также из Италии (9%), Польши (7%) и России (6%).

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