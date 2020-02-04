Звезда популярных сериалов призналась, что у нее четвертая стадия рака (фото)

Шоу-бизнес

Американская актриса Шеннен Доэрти, звезда популярных сериалов «Беверли-Хиллз, 90 210» и «Зачарованные» (или «Все женщины ведьмы») со слезами рассказала в телеэфире программы Good Morning America, что у нее четвертая стадия рака. В марте 2015 году актрисе был поставлен диагноз — рак молочной железы. Она перенесла операцию по удалению груди, а затем химио- и радиотерапию. Три года назад врачи заявили, что болезнь отступила. Однако теперь недуг вернулся снова — и в более агрессивной форме.

48-летняя Шеннен сообщила, что узнала об этом в прошлом году. Однако решила сообщить о своей болезни публично только сейчас. «Я цепенею от ужаса. Я так напугана», — призналась она.

«У меня определенно бывают дни, когда я спрашиваю: «Почему я»?. А потом я думаю: «Почему бы и не я. Кто еще? Кто еще, кроме меня, этого заслуживает? Никто из нас», — говорит актриса.

В марте прошлого года, как сообщали «ФАКТЫ», скончался коллега Доэрти по сериалу «Беверли-Хиллз» Люк Перри.

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