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Здоровье и медицина

Полтава присоединилась к областным центрам Украины, закрывшим школы на карантин по гриппу

19:39 4 февраля 2020 18
карантин в Полтаве
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

С 5 февраля на карантин закрываются все школы Полтавы. Согласно информации Виктории Лозы, директора департамента здравоохранения и соцразвития городского совета, такое решение было принято в связи со значительным увеличением количества заболевших учеников в общеобразовательных учебных заведениях и с целью сохранения здоровья детей. Напомним, школы Днепра уходят на карантин с 6 февраля.

Карантин в Полтаве объявили до понедельника, 10 февраля. После этого будет принято решение возобновлять занятия в школах или продлить вынужденные каникулы.

По состоянию на 4 февраля в Полтаве в связи с ростом количества заболеваний гриппом и ОРВИ были приостановлены занятия в 49 классах, преимущественно в начальных.

По данным департамента здравоохранения и соцразвития, в Полтаве зарегистрировано 2285 случаев сезонных заболеваний, в том числе 1142 случая среди детей. 79 детей были госпитализированы. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость жителей областного центра увеличилась более чем на 50 процентов и превысила эпидпорог.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве учебный процесс приостановлен в 192 из 360 городских школ.

В Львове в связи с массовыми заболеваниями учащихся приостановлены занятия в 17 школах.

Из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин в школах Черновцов и Херсона.

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