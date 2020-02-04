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Украина

Оставили специально: автор учебника истории объяснил появление в нем Киану Ривза

20:07 4 февраля 2020 78
Оригинальное фото
Инф. «ФАКТОВ»

Автор скандального учебника по всемирной истории для 10 класса Игорь Щупак объяснил, как в учебном пособии оказалось фото голливудского актера Киану Ривза. По его словам, иллюстраторы оставили его специально, чтобы… проверить внимательность школьников.

По его словам, он лично выбирал иллюстрации к книге вместе с дизайнером, и именно он предложил разместить вместо реального фото коллаж.

«Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью „Юлий Цезарь“. За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом … ноль читателей», — написал Щупак.

Также он отметил, что в учебник для 11 класса он включил исторические анекдоты.

Напомним, в качестве иллюстрации к учебнику для 9 класса использовали не снимок с обедом рабочих на небоскребе Нью-Йорка, а известную фотожабу. Соответствующее фото было размещено на 58 странице.

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