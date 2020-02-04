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Грустный Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории (фото)
В учебник по всемирной истории, который выпущен в Украине, попало фото знаменитого киноактера Киану Ривза. Об этом сообщает TJ.
Похоже, авторы учебника не обратили внимания, что в качестве иллюстрации использовали не снимок с обедом рабочих на небоскребе Нью-Йорка, а известную фотожабу. Соответствующее фото размещено на 58 странице.
Оригинальное фото авторства Чарльза Эббетса называется «Обед на небоскребе» («Lunch atop a Skyscraper») — на нем запечатлен перерыв рабочих, которые возводят Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. Киану Ривза подставили в реальный снимок.
Книга выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. Автором указан Игорь Щупак.
На ошибку авторов учебника истории обратили внимание в соцсетях. Ниже приведены некоторые из комментариев.
Ранее сообщалось, что 55-летний голливудский актер Киану Ривз показал свою новую подругу — 46-летнюю художницу Александру Грант.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?