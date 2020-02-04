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Депутатов возьмут измором: Рада будет принимать "земельный" закон под покровом ночи
В четверг, 6 февраля, Рада планирует приступить к рассмотрению по сути самого скандального за последнее время законопроекта № 2178−10 о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине. При этом глава фракции монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия отвергает подозрение в том, что рассмотрение пройдет в «турборежиме».
«На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, а в нормальном процессе … Сколько это займет времени, никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится», — сказал нардеп, отметив, что на голосование народные избранники могут выйти в 03.00−04.00 пятницы, 7 февраля.
«Мы называем это «земельная ночь», — пошутил он, спрогнозировав митинги и блокирование трибуны.
Напомним, в финальной версии законопроекта о рынке земли планируют ввести трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках.
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