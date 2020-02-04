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Мир

Катастрофа "Боинга": пять стран выдвинули требование Ирану

22:26 4 февраля 2020 108
Крыло самолета
Инф. «ФАКТОВ»

Страны, граждане которых погибли в результате крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», обратились к Ирану с официальным требованием передачи бортовых самописцев. Напомним, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Представители внешнеполитических ведомств пяти стран выразили обеспокоенность тем, что Иран не передал «черные ящики», а также приняли на себя обязательство достичь согласия в отношении юридических вариантов переговоров с Тегераном.

«Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал «черные ящики». Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации требует, чтобы это было сделано безотлагательно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом событии в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать «черные ящики», — говорится в сообщении.

Тем временем Иран был вынужден выступить с заявлением о том, что продолжит работать в сотрудничестве с другими странами. Тем не менее власти страны призвали избегать политизации вопроса.

Напомним, Иран признал ошибочность действий своих военных, которые привели к крушению украинского самолета и выражал готовность к совместной расшифровке данных бортовых самописцев.

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