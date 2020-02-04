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Патриарха Филарета лишили членства в Священном синоде ПЦУ
Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) решил остановить полномочия Почетного патриарха Филарета как члена Синода. Напомним, в ноябре суд с боями разрешил продолжение процесса ликвидации УПЦ Киевского патриархата.
Решение мотивировано утратой канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией, сообщает официальный сайт ПЦУ.
Кроме того, было констатировано его отсутствие на шести заседаниях Священного синода подряд и необоснованный отказ участвовать в заседании Синода, несмотря на письменное приглашение.
На заседании также было решено напомнить Почетному патриарху Филарету и его окружению о призыве Архиерейского собора к примирению и прекращению самоизоляции.
Напомним, 5 декабря Священный синод оставил Филарету пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева и возможность проживать в резиденции по улице Пушкинской, 36. «ФАКТЫ» писали, как отреагировал на это решение сам Филарет.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!