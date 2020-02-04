В США из-за Крыма отменили концерт известного российского музыканта

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Вслед за отменой визы для резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова в США отменили в Чикаго и ряде других городов концерты российского джазмена Игоря Бутмана, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма.

Об этом пишет «Радио. Свобода».

Игорь Бутман — гражданин России и США, член партии и высшего совета «Единой России».

В марте 2014 года он был одним из 511 деятелей российской культуры, кто подписал письмо к президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Российский джазмен также участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, нарушал рекомендации Госдепартамента США не посещать Koktebel Jazz Party в аннексированном Крыму.​

Накануне концерта Игоря Бутмана в Нью-Йорке собрались активисты организации Arts Against Aggression («Искусство против агрессии») и устроили акцию протеста. Они вышли с плакатами: «Крым — это Украина», «Позор Blue Note», «Не играй по нотам Путина», «Путин, забери руки от Украины», «Остановите вирус русской агрессии».

Организаторы отреагировали на письмо, а также на акцию протеста, но в официальном сообщении было указано, что концерт Бутмана отменяется по причине разногласий в графике джазового музыканта.

Стоит отметить, что концерты Бутмана и ранее были отменены в США. В 2019 году был аннулирован концерт в Бостоне, а в 2020 году — в городе Энн-Арбор, штат Мичиган. Кстати, этот концерт также был отменен из-за того, что общественная организация сообщила организаторам о политической позиции исполнителя.

Игорь Бутман — советский и российский саксофонист, у которого два гражданства — России и США. С 2008 года — он член партии «Единая Россия». Работал с такими известными музыкантами как Олег Лундстрем и Борис Гребенщиков. В 2014 году, после подписания печально известного обращения к Путину он стал персоной нон-грата на многих джазовых площадках и фестивалях во всем мире.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что политику запрета концертов путинистов использует и наша страна. Так, в декабре прошлого года права на въезд в Украину лишился и скандальный российский актер Марат Башаров.

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